В монастыре схимонаха Сергия умерла девочка
Ребенок страдал от заболевания и ранее находился в хосписе.
В Среднеуральском женском монастыре лишенного сана схимонаха Сергия (Николай Романов) умерла 15-летняя девочка. Об этом сообщает
Отмечается, что ребенок страдал от заболевания и ранее находился в хосписе.
Напомним, священнослужителя отстранили от службы после того, как он проклял тех, кто закрывает храмы во время пандемии. Несмотря на запрет, Сергий продолжил службу и выставил охрану в Среднеуральском женском монастыре.
Туда приезжала Ксения Собчак со съемочной группой, которая заявила о нападении во время журналистского расследования.
Схиигумена Сергия хотели отправить в монастырь под Рязанью.