В Астрахани бетонная плита насмерть задавила ребенка на площадке
Мальчик играл на детской площадке.
В Астрахани бетонная плита насмерть задавила ребенка на детской площадке. Об этом сообщил
По данным ведомства, инцидент произошел в среду вечером. Мальчик играл на детской площадке во дворе дома 29 корпус 1 на улице Яблочкова и лазил по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите.
«В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на ребенка. От полученных повреждений он скончался на месте», — рассказали в следкоме.
По факту произошедшего начата проверка.