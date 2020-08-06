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Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Такой эффект получен благодаря найденным ингибиторам протеаз.

Американские ученые из Университета штата Канзас провели тесты терапевтического средства против коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

Испытания прошли успешно. В результате, лекарство остановило течение коронавируса MERS у лабораторных мышей. По словам специалистов, оно позволяет блокировать не только данную разновидность, но и MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей.

Такой эффект получен благодаря найденным ингибиторам протеаз.