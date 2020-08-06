Ученые обнаружили слабое место коронавируса
Такой эффект получен благодаря найденным ингибиторам протеаз.
Американские ученые из Университета штата Канзас провели тесты терапевтического средства против коронавирусной инфекции,
Испытания прошли успешно. В результате, лекарство остановило течение коронавируса MERS у лабораторных мышей. По словам специалистов, оно позволяет блокировать не только данную разновидность, но и MERS-CoV и SARS-CoV-2, распространенных среди людей.
Такой эффект получен благодаря найденным ингибиторам протеаз.