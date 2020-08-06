У рязанца арестовали внедорожник за долги
Должнику необходимо выплатить погасить задолженность в полном объеме, либо лишиться автомобиля.
У рязанца арестовали автомобиль за долги, сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Известно, что мужчина задолжал 485 тысяч рублей. Судебные приставы наложили арест на автомобиль Suzuki Grand Vitara, установив режим хранения без права пользования. Стоимость арестованной машины составила — 300 тысяч рублей.
Должнику необходимо выплатить погасить задолженность в полном объеме, либо лишиться автомобиля.