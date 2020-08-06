Свидетели рассказали подробности ДТП с участием Ефремова

По словам одного из свидетелей, актер дважды создал аварийные ситуации, а затем вылетел на «встречку».

После ДТП на Садовом кольце в Москве актера Михаила Ефремова выводили с водительского места. Об том в суде заявил свидетель, передает ТАСС .

Свидетель рассказал, что ехал за джипом Ефремова. По его словам, актер дважды создал аварийные ситуации, а затем вылетел на «встречку», где столкнулся с автомобилем Lada.

«Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника. Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — сказал свидетель обвинения Владислав Женжебир. По его словам, актер после ДТП сел на бордюр и попросил у него сигарету.

На вопрос адвоката семьи погибшего после аварии рязанца Сергея Захарова, был ли человек, которого вывели с водительского места и Ефремов одним лицом свидетель ответил утвердительно.

По словам Женжебира, актер был один в машине в момент ДТП.

Другая свидетельница сообщила, что Ефремов после аварии сидел на заднем сиденье своей машины.

«Он после аварии почему-то находился на заднем сиденье своего авто и курил. Его с заднего сиденья выводили сотрудники ГИБДД», — заявила свидетель Анна Ордян.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний рязакнец, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он погиб.