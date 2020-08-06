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Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
8 июня в центре Москвы Ефремов на внедрожнике врезался в автомобиль Lada, за рулем которой был 57-летний рязанец.

Одна из свидетельниц сообщила на суде, что актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП находился на заднем сидении своего автомобиля. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Девушка работает врачом. Она рассказала, что после произошедшего подошла к рязанцу Сергею Захарову, находившемуся в автомобиле Lada, в который на Jeep Grand Cherokee врезался Михаил Ефремов.

По ее словам, пострадавший был в сознании, но свидетельница попросила очевидцев не трогать его.

«Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль», — добавила свидетель.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний рязанец, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он погиб.