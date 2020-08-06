Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания

8 июня в центре Москвы Ефремов на внедрожнике врезался в автомобиль Lada, за рулем которой был 57-летний рязанец.

Одна из свидетельниц сообщила на суде, что актер Михаил Ефремов сразу после смертельного ДТП находился на заднем сидении своего автомобиля. Об этом пишет « Комсомольская правда ».

Девушка работает врачом. Она рассказала, что после произошедшего подошла к рязанцу Сергею Захарову, находившемуся в автомобиле Lada, в который на Jeep Grand Cherokee врезался Михаил Ефремов.

По ее словам, пострадавший был в сознании, но свидетельница попросила очевидцев не трогать его.

«Подсудимый в то время сидел на заднем сиденье своей машины, затем полиция забрала его в служебный автомобиль», — добавила свидетель.

Напомним, ДТП произошло 8 июня. Ефремов выехал на «встречку» и столкнулся с Lada, за рулем которой был 57-летний рязанец, курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он погиб.