Сорокина осмотрела ремонт рязанских дворов

В этом году в городе впервые ремонтируют не только дворы, но и проезды.

В четверг, 6 августа, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ремонт дворов. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В этом году в городе впервые ремонтируют не только дворы, но и проезды.

Мэр приехала по адресам: Первомайский проспект, дом 64 корпус 2, улица Станкозаводская, дом 21 корпус 1 и улица Бирюзова, дом 31 корпус 1.

Около дома на Первомайском проспекте асфальтируют дороги, устанавливают ограждение, озеленяют территорию. На данный момент щебнем засыпали дорогу, уложили бордюр.

Проезд к дому на улице Станкозаводской выполнен параллельно с ремонтом двора. Здесь работы завершены, однако есть недостатки, которые подрядчик должен устранить.

«Пока подрядчик их не устранит, объект мы не примем и не произведем оплату по контракту», — подчеркнула глава администрации.

Двор на улице Бирюзова самый большой по площади, ремонт в нем находится на стадии завершения. Здесь регулируется высота крышек колодцев, укладывается асфальт и тротуарная плитка. Кроме того, убраны аварийные деревья и вместо них высажены новые.