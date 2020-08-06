Следователи рассказали обстоятельства гибели мужчины и женщины на рязанских карьерах
Следователи выяснят обстоятельства гибели людей.
Следователи рассказали обстоятельства гибели мужчины и женщины на рязанских карьерах. Сообщение опубликовала
Тело мужчины 35-40 лет подняли рано утром 5 августа на 3-м Борковском карьере. Вечером в этот же день на 2-м Борковском карьере из воды извлекли тело рязанки 1987 года рождения. При первоначальном осмотре криминальных следов на трупах не нашли.
В обоих случаях до купания погибшие распивали спиртное в компаниях, после чего решили искупаться. Спустя какое-то время отсутствие приятелей заметили оставшиеся отдыхавшие и вызвали спасателей.
Следователи выяснят обстоятельства гибели людей.