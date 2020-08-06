Рязанские предприниматели направили около 150 тысяч заявок для получения субсидии на профилактику COVID-19.
Так, для получения субсидии необходимо до 15 августа 2020 года (включительно) направить заявление в налоговый орган по месту нахождения организации или ИП — по почте, на сайте ФНС России, через личный кабинет налогоплательщика (юридического лица или индивидуального предпринимателя).
Отмечается, что субсидию смогут получить НКО, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования, а также МСП, включенные в единый перечень классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц (номерной фонд которых не превышает 100 номеров), или осуществляющие деятельность в следующих отраслях (поддержка доступна только по основному ОКВЭД): в сфере спорта, гостиничного хозяйства, общепита, бытовых услуг, допобразования.
В заявлении необходимо указать счет, на который будут перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в течение трех рабочих дней. Если все условия соблюдены, ФНС России рассчитает субсидию, а Федеральное казначейство произведет выплату. Количество работников ФНС будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд России.
Сообщается, что согласно профилактическим рекомендациям, предприятия общепита, гостиницы и спортивные организации могут возобновить работу на третьем этапе снятия ограничений по соответствующему решению главы региона.
При этом компании обязаны проводить определенные мероприятия:
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замерять температуру посетителей и персонала;
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обеспечить социальное дистанцирование (1,5-2 м);
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предоставить сотрудникам индивидуальные средства защиты;
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обеспечить посетителей антисептиками.
Это предполагает дополнительные расходы для российских предпринимателей при возобновлении деятельности.
Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по следующей формуле:
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Компании получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.).
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Индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на самого ИП.
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ИП без работников получат 15 тыс. руб. на самого предпринимателя.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития или на портале