Рязанские полицейские рассказали об очередном рейде

Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Рязанские полицейские рассказали об очередном рейде. Информацию разместили на сайте регионального УМВД.

Рейд направлен на пресечение нарушений ПДД, связанных с перевозкой детей без специальных удерживающих устройств.

Рязанцам напомнили, что перевозить детей в возрасте младше семи лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля можно только с креслами, которые соответствуют весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

«Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе несовместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия», — говорится в сообщении.