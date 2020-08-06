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Рязанская область продолжила подготовку к отопительному сезону
Отмечается, что готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях должна подтвердиться оформлением паспортов готовности на жилые дома до 15 сентября.

Рязанская область продолжила подготовку к отопительному сезону, сообщили на сайте мэрии.

Отмечается, что готовность жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях должна подтвердиться оформлением паспортов готовности на жилые дома до 15 сентября.

По состоянию на 5 августа МУП «РМПТС» рассмотрено и подписано — 790 паспортов (около 30%), опрессовано — 1893 дома (70%). Всего паспортизации подлежат 2704 жилых дома.

По поручению заместителя главы администрации Владимира Бурмистрова ресурсоснабжающие предприятия и организации должны провести опиловку деревьев и окос травы, а также уборку мусора охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений и представить в управление энергетики и ЖКХ графики благоустройства до 10 августа.

Кроме того, все организации продолжат приводить люки в нормативное состояние. Срок окончания работ по центральным улицам — 1 сентября. Контроль за работами осуществляет управление благоустройства города.

Также всем предприятиям указано на необходимость качественного обеспечения горячим водоснабжением жителей и объектов социальной сферы в настоящее время и полной готовности оборудования к несению максимальных нагрузок в условиях зимнего периода.