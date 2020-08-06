Рязанцам рассказали, как подать заявления для замены водительских прав

Рязанцев призвали не создавать ажиотаж.

Рязанцам рассказали, как подать заявления для замены водительских прав, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля этого года. Информацию распространила Госавтоинспекция Рязанской области.

Адреса электронной почты, на которые могут поданы заявления:

МРЭО ГИБДД УМВД России по Рязанской области — mreo_ryazan@mvd.ru ;

; РЭО ГИБДД МОМВД России ''Касимовский'' - reo_kasimov@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Михайловский'' - reg_mikhajlov@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Ряжский'' - reg_ryazhsk@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Сараевский'' - reg_sarai@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Сасовский'' - reg_sasovo@mvd.ru ;

; РЭО ГИБДД МОМВД России ''Скопинский'' - reo_skopin@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Шацкий'' - reg_shatsk@mvd.ru ;

; РЭГ ГИБДД МОМВД России ''Шиловский'' - reg_shilovo@mvd.ru .

Отмечается, что данные адреса электронных почт предназначены для подачи заявлений по замене только тех удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года. Остальные обращения рассматриваться не будут.

Запись на получение водительского удостоверения проводится на сайте Госуслуг. Также граждане могут обратиться лично в регистратуру Госавтоинспекции.

Кроме того, заявления могут быть поданы через МФЦ Рязанской области.

«В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона», — говорится в сообщении.

Рязанцев призвали не создавать ажиотаж.