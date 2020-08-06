Рязанцам рассказали, как подать заявления для замены водительских прав

Отмечается, что данные адреса электронных почт предназначены для подачи заявлений по замене только тех удостоверений, срок действия которых истек с 1 февраля по 15 июля текущего года. Остальные обращения рассматриваться не будут.
Запись на получение водительского удостоверения проводится на сайте Госуслуг. Также граждане могут обратиться лично в регистратуру Госавтоинспекции.
Кроме того, заявления могут быть поданы через МФЦ Рязанской области.
«В этом году в период с 1 февраля по 15 июля замене подлежали более 2 миллионов водительских удостоверений. На сегодняшний день из них заменены свыше 1,6 миллиона», — говорится в сообщении.