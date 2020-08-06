Рязанца без страховки обязали выплатить почти миллион за ДТП

Водитель устроил ДТП, в котором повреждения получил служебный автомобиль.

Суд постановил взыскать в пользу рязанца, попавшего в ДТП на служебной машине, более 900 тысяч рублей. Об этом сообщил сайт Рязанского областного суда.

Установлено, что в середине апреля 2019 года рязанец на служебной машине, являющейся собственностью ООО «Поли — экс» попал в ДТП, которое устроил на «встречке» другой водитель. Согласно экспертизе, восстановление служебной машины после аварии стоило более 850 тысяч рублей.

Виновник ДТП не был застрахован. Суд вынес решение в пользу истца и постановил взыскать в пользу ответчика более 900 тысяч рублей, в которые вошли убытки на возмещение материального вреда, расходы на эвакуацию автомобиля, экспертизу по определению стоимости восстановительного ремонта и расходы по оплате государственной пошлины.

Решение вступило в законную силу.