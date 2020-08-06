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Российские медики нашли новый способ диагностирования коронавируса
Диагностировать COVID-19 смогут по снимкам компьютерной томографии.

В Бурятии медики начали диагностировать пневмонию, в том числе с признаками коронавируса, с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Диагностировать COVID-19 смогут по снимкам компьютерной томографии с помощью искусственного интеллекта.

В основе модели лежит нейросеть, которая обучена на 10 тысячах обезличенных КТ-изображений, размеченных специалистами.

«Оборудование фиксирует незначительные очаги, незаметные человеческому глазу, сегментирует участки пораженной ткани легких, указывает объем поражений, степень изменений, проводит первичный анализ изменений при вирусной пневмонии, в том числе из-за COVID-19, и отслеживает динамику на повторных исследованиях», — говорится в сообщении.

Модель может делать 150 исследований в день.

Оборудование планируют начать использовать для анализа маммографических снимков, диагностики инсульта, сердечно-сосудистых и других заболеваний.

Фото с официального портала республики Бурятия