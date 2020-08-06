Радикальное обрезание. В России резко сократят расходы на здравоохранение, образование и ЖКХ

Многие эксперты полагают, что российский минфин идет на такое глобальное урезание расходов ради стабильности бюджета.

Правительство России планирует глобальное сокращение федерального бюджета из-за 3-кратного падения нефтегазовых доходов. По прогнозам Минфина, страна может завершит год с огромной «дырой» в казне объемом пять триллионов рублей. Еще в мае минэкономразвития оценило прореху в бюджетной системе (включая бюджеты регионов и социальных фондов) в 8,5% ВВП, или девять триллионов рублей.

Чтобы избавиться от дефицита, в 2021-23 годов. Минфин планирует уменьшить расходы на 4,684 триллиона рублей. Отметим, что изначально проект федерального бюджета на 2021 год готовился исходя из средней цены нефти Urals в 56 долларов за баррель и среднего курса доллара в 66,1 рубля.

Теперь «под нож» пойдет большинство расходных статей, включая план поддержки экономики, госпрограммы развития промышленности и АПК, а также здравоохранение, образование и космос, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минфина.

Избежать сокращения финансирования удалось силовикам, судебной системе и высшему госаппарату.

Так финансирование администрации президента возрастет на 89 млн рублей в 2021-м году, сократится на 191,4 млн рублей в 2022 году, а затем вырастет в 2023-м — на 218,85 млн рублей.

На «обеспечение деятельности заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации» Дмитрия Медведева и государственных служащих АП запланирован рост расходов на 1,13 млрд рублей — до 25,9 млрд рублей. В 2022-23 гг расходы могут вырасти на 1,16 млрд рублей — до 26,4 млрд рублей.

Зато госпрограмма развития промышленности потеряет практически каждый третий рубль, проекты по развитию транспортной системы лишится 12,9% заложенных денег.

Госпрограмма развития здравоохранения будет урезана на 9,1-10% в 2021-22 г и на 17% - в 2023-м. Аналогичное по масштабу сокращение расходов запланировано для проектов в сфере образования, агропромышленного комплекса и космоса.

Радикальное снижение расходов предусмотрено для системы ЖКХ: в 2021 году оно составит 5,6%, а в 2022-м — до 43,8%.

Многие эксперты полагают, что российский минфин идет на такое глобальное урезание расходов ради стабильности бюджета, в то время как развитые страны увеличивают дефицит, чтобы поддержать бизнес, потребителей и рухнувший из-за пандемии спрос.