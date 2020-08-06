Опубликовано распоряжение о новом снятии ограничений в Рязанской области

Опубликовано распоряжение губернатора № 227 о новом снятии ограничений в Рязанской области. Документ официально
- кинотеатрам;
- театрам;
- циркам.
Кроме того, в Рязанской области снимается запрет на работу детсадов и летних лагерей. С 8 августа в регионе перестает действовать режим самоизоляции. Рязанцам, имеющим хронические заболевания и старше 65 лет, разрешается выходить на работу. В связи с этим перестают работать волонтеры, которые занимались доставкой продуктов и лекарств. При этом для пожилых и имеющих хронические заболевания сохранятся запреты на групповое предоставление услуг в социальных организациях, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках.