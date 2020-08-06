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Оперштаб сообщил, сколько рязанских стариков заболели коронавирусом
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.

В четверг, 6 августа, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, сколько стариков заболели коронавирусом. В регионе выявлено 6464 случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 являются условно подтвержденными.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2596 человек. По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 2045 человек;
  • от 46 до 64 лет — 2596 человек;
  • от 65 до 80 лет — 1022 человека;
  • старше 80 лет — 248 человек;
  • дети — 553 человека (семнадцать до 1 года; сорок два по 1; двадцать семь по 2; тридцать по 3; тридцать один по 4 года; двадцать пять по 5; тридцать три по 6; тридцать по 7; тридцать пять по 8; двадцать семь по 9; двадцать шесть по 10; тридцать девять по 11; тридцать пять по 12; двадцать шесть по 13; двадцать девять по 14; тридцать семь по 15; тридцать три по 16; тридцать по 17 лет).

По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:

  • от 18 до 45 лет — 6 человек;
  • от 46 до 64 лет — 13 человек;
  • от 65 до 80 лет — 5 человек;
  • дети — 1 человек (3 года).