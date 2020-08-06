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Названы лучшие молочные сосиски в России
Эксперты повторно исследовали семь торговых марок.

Роскачество проверило сосиски и назвало самые лучшие марки в России. Информацию опубликовала пресс-служба.

Эксперты повторно исследовали семь торговых марок: «Ближние горки», «Велком», «Дымов», «Клинский», «Мясницкий ряд», «Папа может» и «Рублевский». По результатам «нельзя сделать однозначных выводов об изменениях в качестве товаров».

Наивысшую оценку специалисты дали брендам «Клинский» и «Дымов», марка «Папа может» получила 4,9 балла, по три балла досталось сосискам «Ближние горки» и «Велком». В «Ближних горках» эксперты нашли следы антибиотиков, но это допускается нормами, а образец «Велком» оказался подпорченным.

Худшими из представленных продуктов эксперты посчитали сосиски «Мясницкий ряд» и «Рублевский»: в них присутствуют соевый изолят и каррагинан.

«На этот раз не нашли нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС, зафиксированы были. В этот раз не обнаружили золотистый стафилококк и клостридии — а в прошлый раз были. При этом вновь недостоверная маркировка и вновь крахмал и каррагинан. Таким образом, можно сделать вывод, что качество мясных полуфабрикатов нестабильно», — отметили в Роскачестве.

Фото depositphotos.com