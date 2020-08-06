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На восьми рязанских улицах в пятницу отключат свет
Электроэнергии не будет с 9:30 до 15:00.

На восьми рязанских улицах в пятницу, 7 августа, отключат свет, сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 15:00 не будет электроэнергии по следующим адресам:

  • улица Осипенко, дома 12, 22, 24, 26, 30, 34, 19, 21, 23, 25, 29;
  • улица 1-я Новопавловский проезд, дома с 1 по 8, с 10 по 25;
  • улица 2-й Новопавловский проезд, дома с 1 по 18;
  • улица Шевченко, дома с 54 по 74 (четная сторона), 80, с 61 по 91 (нечетная сторона);
  • улица 5-я Линия, дома 73, 75;
  • улица 7-я Линия, дома 23, 25, 30, 32, д. 34;
  • улица Новопавловская, дома с 10 по 16, 19, 21, 23;
  • улица 9-я Линия, дом 18 корпус 2.