На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет до 17:00.
В четверг, 6 августа, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
До 17:00 по следующим адресам:
- улица Рытикова, дом 18, улица Телевизионная, дом 21, улица Трудовая, дом 24/38, улица Пугачева, дом 15;
Продлевается с 5 августа и до окончания ремонта:
- улица Качевская, дом 15 корпус 1, улица Предзаводская, дом 10-а;
До 17:00:
- улица Попова, дома 5/8, улица 1-й Совхозный проезд, дома 2/4, 4.