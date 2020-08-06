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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет до 17:00.

В четверг, 6 августа, на восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

До 17:00 по следующим адресам:

  • улица Рытикова, дом 18, улица Телевизионная, дом 21, улица Трудовая, дом 24/38, улица Пугачева, дом 15;

Продлевается с 5 августа и до окончания ремонта:

  • улица Качевская, дом 15 корпус 1, улица Предзаводская, дом 10-а;

До 17:00:

  • улица Попова, дома 5/8, улица 1-й Совхозный проезд, дома 2/4, 4.