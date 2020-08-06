На Лыбедском Бульваре отремонтируют лавочки
Кроме того, Владимир Бурмистров дал поручение городским службам следить за чистотой.
На Лыбедском Бульваре отремонтируют лавочки, об этом заявил заместитель главы администрации Владимир Бурмистров на выездном совещании,
«Недопустимо, чтобы в историческом центре Рязани находились объекты в таком состоянии», - отметил он.
Кроме того, Владимир Бурмистров дал поручение городским службам следить за чистотой и «своевременным подбором случайного мусора на территории».