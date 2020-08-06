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Молодежь Рязанского приборного завода поучаствовала в форуме «Инженеры будущего»
Форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года.

Пятеро представителей Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) приняли участие в IX Международном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего», который прошел в онлайн-формате. Молодые работники предприятия входили в состав делегации АО «КРЭТ», насчитывающей 50 представителей предприятий Концерна.

В рамках форума участникам предлагались дистанционные образовательные модули по техническим, экономическим, информационным и другим направлениям, онлайн-трансляции выступлений спикеров деловой программы, мастер-классы, тематические круглые столы, конкурсы культурной программы, а также участие в спортивных челленджах.

«Онлайн-формат — интересная и актуальная на сегодняшний день версия проведения популярного форума „Инженеры будущего“, который последние годы „переезжал“ из одного региона нашей страны в другой, — отметил председатель Молодежного центра АО „ГРПЗ“ Евгений Лынов. — Молодежь нашего завода — постоянный участник этого мероприятия. В этом году все было очень интересно и содержательно. Каждый из нас освоил несколько разноплановых образовательных программ, получил много полезной информации».

Ежегодный Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводится с 2011 года. Организаторами выступают Союз машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Лига содействия оборонным предприятиям. Спортивная программа подготовлена при поддержке ВФСО «Трудовые резервы».