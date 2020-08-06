Медики назвали неочевидный фактор смертельного исхода от коронавируса

Исследования проводились по статистической информации, представленной всеми медицинскими учреждениями американского города.

Симптомом, который неизбежно приводит к летальному исходу при заболевании COVID-19, является температура тела 35,5 градусов сразу после заражения. К такому выводу пришли эксперты Медицинской школы Икана, расположенной в Нью-Йорке на горе Синай, передает РИА Новости.

Исследования проводились по статистической информации, представленной всеми медицинскими учреждениями американского города. Они показали, что 40 процентов больных, у которых обнаруживался данный симптом, умерли от коронавируса.

Кроме того, от Covid-19 скончались 42 процента пациентов, у которых температура тела, напротив, поднималась до 40 и более градусов. Поэтому жар также внесен в список неблагоприятных симптомов.