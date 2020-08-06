Любимов поручил школам готовиться к открытию 1 сентября
Политик поручил минобразованию и главам муницпалитетов разработать пошаговый план действий, «чтобы все знали свой маневр».
Николай Любимов поручил школам готовиться к открытию 1 сентября. Об этом рязанский губернатор заявил в четверг, 6 августа, во время видеоконференции, посвященной детской оздоровительной кампании.
Политик поручил минобразованию и главам муницпалитетов разработать пошаговый план действий, «чтобы все знали свой маневр».
«Нужно развести потоки, чтобы подготовить школы к 1 сентября: успеть закончить ремонты работы и провести дезинфекцию. Нужно чтобы люди пришли работать и учиться без последствий для здоровья», — заявил глава региона.