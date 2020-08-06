Касимовец едва не задушил бывшую жену из-за паспорта

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.

Касимовец едва не задушил бывшую жену, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина и женщина с прошлого года находятся в разводе и проживают раздельно. Бывший муж квартировал у знакомых и долгое время выпивал. В очередной раз пьяный касимовец отправился к бывшей супруге. В доме он потребовал у женщины свой паспорт, на что та пояснила, что его не видела.

Убежденный в том, что бывшая жена его обманывает и не хочет отдавать документ, он схватил ее за горло и стал душить. Когда нападавший немного успокоился, женщина выбежала на улицу и позвонила в полицию.

Участковый провел с мужчиной профилактическую беседу. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.