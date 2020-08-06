ФК «Рязань» вылетел из кубка на первой стадии
Следующий матч ФК «Рязань» проведет в воскресенье, 9 августа, дома против «Авангарда» из Курска.
ФК «Рязань» проиграл в 1/256 финала Кубка России. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
В среду, 5 августа, «горожане» в гостях уступили «Мурому» со счетом 1:2. Рязанцы первыми пропустили с пенальти на 10-й минуте. Сравнять счет удалось в конце первого тайма после удара Тимура Дудайти.
На 11-й минуте второго тайма хозяева вновь вышли вперед. Больше забитых голов зрители не увидели.
Следующий матч ФК «Рязань» проведет в воскресенье, 9 августа, дома против «Авангарда» из Курска. Начало в 18 часов.