Facebook рассказал о конкуренте TikTok в Instagram

Instagram Reels запустят в более чем 50 странах мира.

В России будет ограниченно доступен сервис коротких видео Instagram Reels. Из-за отсутствия прав там можно будет смотреть ролики, но не слушать музыку, передает РИА Новости .

Instagram Reels запустят в более чем 50 странах мира, среди которых США, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Бразилия, Австралия и другие.

В странах, где Instagram не обладает правами на музыку, люди смогут смотреть контент Reels, но не слышать песни.

Ранее Facebook заявила о запуске нового сервиса коротких видео, который сможет конкурировать с TikTok.