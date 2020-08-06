Еще 27 рязанцев заболели коронавирусом. Один человек скончался
С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 464 человека.
В четверг, 6 августа, коронавирус зафиксировали еще у 27 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 464 человека.
Еще 25 положительных тестов находятся на подтверждении.
В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 871 894.
За сутки скончались 116 человек, с начала пандемии — 14 606.
За сутки по стране полностью выздоровели 7 331 человек, с начала пандемии — 676 357 человека.