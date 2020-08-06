Еще 27 рязанцев заболели коронавирусом. Один человек скончался

С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 464 человека.

В четверг, 6 августа, коронавирус зафиксировали еще у 27 рязанцев. Об этом сообщили в федеральном оперштабе. С начала пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 6 464 человека.

Еще 25 положительных тестов находятся на подтверждении.

В России за сутки выявили 5 267 случаев заражения коронавирусом. Число заболевших с начала пандемии достигло 871 894.

За сутки скончались 116 человек, с начала пандемии — 14 606.

За сутки по стране полностью выздоровели 7 331 человек, с начала пандемии — 676 357 человека.