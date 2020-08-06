Эксперты сравнили цены на отдых в Абхазии и Сочи

Эксперты отметили, что стоимость на номера в отелях и гостиницах Абхазии может вырасти.

На данный момент цены на гостиницы в Абхазии ниже на 20-40%, но ситуация может скоро измениться. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России .

Эксперты отметили, что стоимость на номера в отелях и гостиницах Абхазии может вырасти, если отельеры констатируют активную динамику спроса.

«Чем раньше туристы определятся с поездкой — тем больше шанс купить тур по более низкой цене», — заметили туроператоры.

Они добавили, что на курортах Краснодарского края уже отмечается дефицит мест, и Абхазия открылась вовремя. По прогнозам специалистов туры в соседнюю страну станут наиболее популярными в бархатный сезон.

Туроператоры сообщили о ежедневном росе продаж по Абхазии. Однако некоторые эксперты считают, что спрос по стране полностью не успеет восстановиться, поскольку летний сезон достиг пика.

Специалисты отметили, что загрузка отелей на абхазском направлении может достигнуть максимального уровня к 10-15 августа.

По данным некоторых туроператоров, до 15 августа в Абхазии откроются около 30 объектов размещения. Движение в сторону повышения цен или, наоборот, может начаться чуть позже, добавили эксперты.