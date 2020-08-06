Двое юношей из Старожилова помогли спасти загоревшийся комбайн

Комбайн загорелся во время жатвы хлебов.

В Старожилове двое юношей — Дмитрий Платонов и Руслан Цуцман — помогли спасти комбайн, загоревшийся во время жатвы. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Молодые люди трудятся штурвальными на летних каникулах во время жатвы хлебов. По словам юношей, в один из дней в зерноуборочном комбайне загорелась проводка.

«Я увидел, что комбайн дяди Коли горит, и тут же сообщил его штурвальному Руслану, — рассказал Дмитрий Платонов. — А тот сразу же обратился к нашему пожарному Анатолию Тимонину».

Пожарный быстро потушил возгорание. Комбайн починили, работы на нем продолжаются.

Молодых людей поблагодарили за внимательность и находчивость и вручили обоим премии.