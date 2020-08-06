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Адвокат семьи погибшего рязанца предложил защитнику Ефремова «воду с ядом»
Перед заседанием Пашаев попросил стакан воды, на что Добровинский отреагировал колкостью.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский предложил защитнику актера Эльману Пашаеву воду «с ядом», сообщает РИА Новости.

Отмечается, что перед заседанием Пашаев попросил стакан воды, на что Добровинский отреагировал колкостью.

«Возьмите мою. Правда, она с ядом», — предложил адвокат потерпевшей стороны.

Пашаев, однако, отметил, что в этом нет «ничего страшного», и отпил воды из бутылки коллеги.