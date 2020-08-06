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РЗН. инфо рекомендует. Обзор новинок цифровых кинотеатров
Полный обзор смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Уже совсем скоро карантинные ограничения будут сняты, и в своем обычном режиме заработают кинотеатры. Но пока этого не произошло, мы в последний раз обратимся к онлайн-новинкам этой недели, выбор которых на этот раз достаточно большой.

Зрители увидят сразу два английских фильма — «Удивительная мисс Мэй» о судье, перед которой встает трудноразрешимая проблема из-за религиозных убеждений своего подопечного и триллер «Необъяснимое» о странной девушке, пытающейся сбежать от своего прошлого. Семейный приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль» основан на бестселлере Колина Тиле «Storm Boy». Финская комедия «Дед, привет» рассказывает о старике по прозвищу Ворчун, который пытается помочь своей внучке и обретает в этом новый смысл жизни. Еще одна комедия — «На берегу» рассказывает о молодоженах-девственниках Эдуарда и Флоранс, из-за боязни половой близости уже в первую брачную ночь пустивших свой брак под откос.

Полный обзор смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».