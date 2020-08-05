Застрявшие в Самарской области мигранты пытались пересечь границу с Казахстаном

Лагерь мигрантов образовался в Большечерниговском районе в начале июля.

В начале августа в Самарской области мигранты попытались пробиться через оцепление и пересечь границу с Казахстаном, пишет 63.RU

Лагерь мигрантов образовался в Большечерниговском районе в начале июля. Более тысячи граждан из ближнего зарубежья хотели вернуться в свою страну через Казахстан. Для них оборудовали административные палатки, где можно получить справочную информацию, медицинскую помощь, если это необходимо. Также доставляют воду, привозят продукты. Охраняют лагерь полицейские и Росгвардия.

По состоянию на конец июля в лагере оставались 793 гражданина стран СНГ, в том числе 16 женщин и 3 детей. Из них 676 человек — граждане Узбекистана и 117 — граждане Таджикистана. Трудовые мигранты прибыли из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежской, Московской, Ростовской, Тульской, Тверской, Рязанской областей, а также из Республики Мордовия, поверив недостоверной информации об открытой границе.

Вместе с тем 1411 граждан Узбекистана уже удалось отправить к себе домой на поезде. Оставшимся мигрантам власти региона обещают помочь вернуться на родину в ближайшее время.