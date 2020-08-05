Задержанному в Рязани члену «банды желтых хризантем» огласили приговор

На скамье подсудимых оказались четверо членов одной банды.

Задержанному в Рязани члену «банды желтых хризантем» Денису Сарычеву и другим фигурантам огласили приговор. Об этом пишет « Российская газета » со ссылкой на Следственный комитет России.

На скамье подсудимых оказались четверо членов одной банды, которые орудовали в Москве с 2007 по 2011 год. Они врывались в квартиры, дома, салоны сотовой связи, грабили всех присутствовавших, и убивали свидетелей своих преступлений.

В апреле 2007-го года Балихин, Сергей Ходыкин и другие участники банды, проникли в квартиру, расположенную на Волжском бульваре в столице, где совершили убийство 43-летнего бизнесмена и похитили более 1 миллиона рублей.

Позднее, 7 марта 2009 года, Денис Сарычев, Тимофей Шатовкин и другие участники банды совершили разбойное нападение на квартиру в Заревом проезде в Москве. Были убиты двое взрослых и один несовершеннолетний. После чего из квартиры было похищено имущество на сумму более 2 миллионов рублей.

По данным прокуратуры Москвы, с 2007-го по 2011-й год преступники совершили кроме того разбойные нападения на салон сотовой связи, ювелирный и свадебный салоны. В ходе нападений они убили девять человек и похитили имущество на общую сумму более 16 млн рублей. Отмечается, что в ходе нападений один из бандитов всегда прятал лицо за букетом желтых хризантем. Поэтому банда и получила свое название.

Сарычев, Ходыкин и Шатовкин были задержаны в 2017-м году.

Балихина приговорили к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Ходыкина — к 17 годам, Сарычева — к 23 годам, Шатовкина — к 20 годам лишения свободы. Всех — с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденным — от 37 до 45 лет.

Напомним, Сарычева, которого задержали в Рязани, осудили за убийство семьи из трех человек — супругов и их несовершеннолетнего сына в марте 2009 года в городе Москве.