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В Сочи проверят базы отдыха после того, как медведи загрызли 11-летнего ребенка
Будут проверены все открытые площадки.

Глава Сочи Алексей Копайгородский поручил проверить все точки отдыха Сочи после того, как в Дагомысе медведи загрызли 11-летнего мальчика. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Случай произошел во вторник, 4 августа. Следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. Проверку также организовала прокуратура.

Департамент курортов и туризма совместно с правоохранителями проверит все частные малые объекты размещения, базы отдыха и «пикниковые поляны». В первую очередь специалисты осмотрят площадки на открытых комплексах, базах отдыха у рек, озер и в горах. Обстоятельства трагедии уточняются.