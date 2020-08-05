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В Рязани проверили конечные остановки маршруток
Остановки после проверки очистят от мусора.

В среду, 5 августа, в Рязани проверили конечные остановки маршруток. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Начальник управления транспорта Андрей Михно осмотрел конечные остановки «поселок Никуличи», «поселок Южный», «Березовая улица», «поселок Мехзавода», «улица Строителей», «Октябрьский городок», «Психбольница».

Проверка показала, что территории в Никуличах, на улице Строителей и на кругу у психбольницы загрязнены мусором. Их уберут в ближайшее время. Остальные остановки находятся в удовлетворительном состоянии.

Ранее Михно осмотрел конечные остановки в Октябрьском районе. Все территории привели в порядок.