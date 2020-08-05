В Калужской области заработал новый асфальтовый завод
При заводе создано 50 рабочих мест.
Во вторник, 4 августа, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша посетил асфальтовый завод, расположенный на железнодорожной станции Кудринская в Мещовском районе.
Завод принадлежит к последнему поколению немецких асфальтовых заводов. Монтаж завершили неделю назад, все готово к началу производства.
За час предприятие может выпускать 240 тонн асфальта. При этом выбросов в атмосферу он производит меньше, чем легковой автомобиль.
При заводе создано 50 рабочих мест, на которых трудятся жители района. Асфальт намерены использовать на строительстве Северного обхода и для уличного ремонта Калуги.
Владислав Шапша дал старт началу производства первой партии асфальта.
Фото правительства Калужской области