В Калужской области обезвредили «террористов»

Преступники угрожали убить заложников, если их не выпустят из России.

Во вторник, 4 августа, в Малоярославце Калужской области прошли контртеррористические учения. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

По легенде, преступники приехали в Малоярославецкий район на угнанной машине, устроили перестрелку с сотрудниками ДПС и скрылись в лесу. После этого на остановке в районе привокзальной площади сбили пешеходов и взорвали грузовик.

«Преступники планировали отсидеться в заброшенном здании, но были обнаружены сотрудниками правоохранительных органов», — рассказали в ФСБ.

«Террористы» угрожали убить заложников, если их не выпустят из России. Переговоры не помогли, силовики начали штурм.

«В ходе последовательного выполнения всех этапов цели учения достигнуты», — говорится в сообщении.