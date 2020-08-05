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В Калуге нуждающимся первоклассникам выдадут школьные наборы
Акция «Школьник» продлится до 25 августа.

Со среды, 5 августа, в Калуге начали выдавать канцелярские наборы первоклассникам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Акция «Школьник» продлится до 25 августа, сообщила городская управа.

Наборы получат дети из малообеспеченных семей, родители или законные представители которых являются инвалидами 1 и 2 групп; а также дети из малообеспеченных многодетных семей. Необходимо представить паспорт родителя, справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации, свидетельство о рождении.

За помощью калужане могут обращаться по адресу: улица Московская, дом 188, кабинет № 216. Телефон: +7 (4842)71-37-17.