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В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.

В четверг, 6 августа, на шести рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дома 48/16, 50, 52, 54;
  • улица Бронная, дом 14;
  • переулок Баженова, дома 6, 5, 4, 3, 2;
  • улица Рытикова, дома 3, 5/27;
  • улица Трудовая, дома 14/42, 16/29;
  • улица Ломоносова, дома 5, 9, частный сектор — 10/1, 12, 14/2, 16/1, 18, 20/2.