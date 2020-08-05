В четверг на шести рязанских улицах отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе.
В четверг, 6 августа, на шести рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщила
Из-за аварийно-восстановительных работ на водопроводе с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Октябрьская, дома 48/16, 50, 52, 54;
- улица Бронная, дом 14;
- переулок Баженова, дома 6, 5, 4, 3, 2;
- улица Рытикова, дома 3, 5/27;
- улица Трудовая, дома 14/42, 16/29;
- улица Ломоносова, дома 5, 9, частный сектор — 10/1, 12, 14/2, 16/1, 18, 20/2.