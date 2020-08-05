Увеличилось число погибших при взрыве в Бейруте
Взрыв прогремел в порту Бейрута вечером во вторник, 4 августа.
Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек. Об этом передает
Взрыв прогремел в порту Бейрута вечером во вторник, 4 августа. Пострадала половина городских зданий, пострадавшими переполнены больницы.
Премьер-министр Ливана Хассан Дияб назвал причиной взрыва ненадлежащее хранение в порту в течение шести лет 2750 тонн аммиачной селитры. В Ливане объявили трехдневный траур.