Стало известно о сотнях пострадавших при взрыве в Бейруте

По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт.

В порту ливанской столицы Бейрута взорвалось судно с пиротехникой. По словам очевидцев, взрывной волной снесло жилой блок неподалеку от места ЧП. Об этом пишет « Лента. Ру » со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

Машины скорой помощи в настоящее время доставляют получивших травмы в больницы. Многие пострадали от осколков стекол. Отмечается, что произошедшее вызвало панику в городе, в том числе из-за перебоев в связи.

По предварительной информации, взрыв не расценивается как террористический акт.