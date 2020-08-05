УФСИН по Рязанской области возглавил Александр Комков
Полковник Комков занял должность начальника с 4 августа.
УФСИН по Рязанской области возглавил Александр Комков. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Полковник Комков занял должность начальника с 4 августа. Ранее врио руководителя был Константин Пулкачев, который останется первым заместителем управления.
Александр Комков работает в уголовно-исполнительной системе с 1996 года. Ранее он занимал должности разного уровня в УФСИН по республике Коми. В течение 2019 года Комков руководил управлением.