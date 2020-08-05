Убийца рязанца, которого искали больше года, предстанет перед судом

Пропавшего мужчину искали больше года, в том числе волонтеры.

В Рязани предстанет перед судом 53-летний мужчина, которого подозревают в убийстве. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, вечером 19 февраля 2019 года 28-летний Илья Макаренко находился с компанией малознакомых людей в частном доме на улице Голенчинской. Хозяин дома сделал гостям замечание по поводу их шумного поведения, между ним и Макаренко произошел конфликт. Во время драки подозреваемый задушил рязанца. Труп он закопал в подвале заброшенного здания на территории садоводческого товарищества.

Пропавшего мужчину искали больше года, в том числе волонтеры. Позже следователи установили личность подозреваемого, его арестовали.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК передали в суд.