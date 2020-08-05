Туроператоры сравнили цены на отдых в России, Турции и Танзании

Стоимость туров на двоих рассчитали вечером 2 августа.

Ассоциация туроператоров России сравнила цены на отдых в России, Турции и Танзании. Результаты опубликовали на сайте .

Стоимость туров на двоих рассчитали вечером 2 августа: вылет 8-14 августа, проживание на семь ночей, перелет и питание.

Самый дешевый недельный тур в Турцию оказался доступен гостям в Антальи (Сиде). Отпуск в эти даты обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих с типом питания «только завтраки». Рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан возобновятся с 10 августа.

Цены на туры в Танзанию с пакетом «все включено» начинаются от 133,8 тысячи рублей на двоих.

Минимальные цены недельных туров на курорты Крыма и Краснодарского края колеблются в диапазоне 27,5 — 32,9 тысячи рублей. Отпуск на двоих в хорошем отеле с полным пансионом в Геленджике и Сочи в этот период обойдется в 63,5 — 68 тысячи рублей. Чуть дороже Анапа и Крым — аналогичные туры с полным пансионом будут стоить 75 — 80 тысяч рублей на двоих.