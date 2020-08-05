Территорию Парка морской славы привели в порядок
В парке убрали мусор, скосили траву, устранили дефекты асфальта.
Территорию Парка морской славы привели в порядок, сообщил
Уборку провели после выездного совещания замглавы администрации Владимира Бурмистрова, который дал несколько поручений.
В парке убрали мусор, скосили траву, устранили дефекты асфальта. Кроме того, установили восемь дополнительных скамеек, завезли песок на детские площадки.
Также здесь проведут дополнительное озеленение — на месте бывшего котлована осенью высадят молодые саженцы деревьев.
«После окончания процедуры передачи сетей освещения на баланс МБУ „ДБГ“, освещение в парке будет работать в полном объеме», — подчеркнули в мэрии.