Специалисты «Рязаньэнерго» установили в регионе около тысячи «умных» приборов учета электроэнергии

До конца года установят еще около шести с половиной тысяч, сообщили в пресс-службе компании.

За март — июль 2020 года сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» установили более 830 интеллектуальных («умных») приборов учета электроэнергии в населенных пунктах области. До конца года установят еще около шести с половиной тысяч, сообщили в пресс-службе компании.

«Установка интеллектуальных приборов учета электроэнергии позволяет не только повысить качество и точность учета электроэнергии, но и оперативно выявлять очаги ее потерь, обеспечивать интеллектуальное управление энергопотреблением», — рассказали энергетики.

По их словам, потребитель получает бесплатную возможность дистанционно и в любое время видеть информацию о графике энергопотребления и его объемах и на основании этих данных оптимизировать свою нагрузку.

«Модернизация систем учета электроэнергии и электросетевого оборудования — важная составляющая цифровой трансформации. С ее помощью мы успешно решаем задачи по снижению уровня потерь, повышению эффективности работы сетевого комплекса, существенно улучшаем показатели качества и надежности электроснабжения потребителей 20 регионов страны», — подчеркнул гендиректор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Всего в течение 2020 года «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют установить в регионах своей деятельности более 135 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии.