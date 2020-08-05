Сорокина рассказала о завершении капремонта на трех рязанских улицах

По ее словам, подрядчикам заплатят только после «тщательной приемки участков дорог».

В среду, 5 августа, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела дороги, на которых ведут капремонт по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом она написала в Facebook .

«Работы вышли на финишный этап», — поделилась глава администрации.

По ее словам, на улице Высоковольтной обустроили две парковки — одна с асфальтовым покрытием, вторая — большая экопарковка для жителей близлежащих домов. На этом участке установят оцинкованное ограждение, не требующее покраски.

На улице Щедрина завершается благоустройство тротуаров, рассказал Сорокина. Здесь укладывают плитку, запланировано компенсационное озеленение. Вместо убранных аварийных деревьев высадят 14 новых.

Улицу Забайкальскую отремонтировали полностью — от въезда в военный городок до проходной авиаремонтного завода. Здесь уложили финишный слой асфальта, благоустроили приподнятый пешеходный переход. Сейчас ведется укрепление обочины дороги щебнем.

«На всех трех участках при укладке финишного слоя использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий повышенные показатели по долговечности слоя, пониженный уровень шума, устойчивость к образованию колеи», — написала мэр.

По ее словам, подрядчикам заплатят только после «тщательной приемки участков дорог».