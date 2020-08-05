Скончался старейший преподаватель рязанского вуза
Он занимал должность преподавателя кафедры физического воспитания, начальника учебно-производственной базы «Полянка».
Скончался старейший преподаватель РГУ Валентин Елисеев. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».
Елисеев занимал должность преподавателя кафедры физического воспитания, начальника учебно-производственной базы «Полянка».
«Коллектив РГУ имени С.А. Есенина глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким в связи с уходом из жизни», — говорится в сообщении.