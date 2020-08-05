Синоптики пообещали резкое похолодание в Рязанской области
В пятницу температура снизится.
Синоптики пообещали резкое похолодание в Рязанской области, передает
6 августа в регионе воздух прогреется до плюс 29 градусов, но уже в пятницу температура снизится до плюс 26 градусов.
В четверг ожидается переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь. Температура воздуха днем — до плюс 29 градусов, 7 августа — до плюс 25 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в четверг под влиянием атмосферного фронта кратковременные дожди с грозами пройдут в северо-западной половине ЦФО, в пятницу атмосферное давление начнет расти, вероятность осадков снизится.